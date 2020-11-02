Родственники бывшего премьера боятся за его безопасность
Бывший премьер-министр Сапар Исаков по-прежнему не выходит на связь с родными, после задержания Алмазбека Атамбаева. Об этом Vesti.kg сообщила «социал-демократка» Кундуз Жолдубаева.
По ее словам, от осужденного бывшего главы правительства все еще нет вестей.
— Он не выходил на связь с супругой, она тоже очень волнуется, — прокомментировала Жолдубаева.
Между тем в правоохранительных органах сообщили Vesti.kg, что поиски Сапара Исакова продолжаются.
Источник: vesti.kg
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