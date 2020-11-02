Сапар Исаков по-прежнему не выходит на связь с родными

Родственники бывшего премьера боятся за его безопасность

Бывший премьер-министр Сапар Исаков по-прежнему не выходит на связь с родными, после задержания Алмазбека Атамбаева. Об этом Vesti.kg сообщила «социал-демократка» Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, от осужденного бывшего главы правительства все еще нет вестей.

— Он не выходил на связь с супругой, она тоже очень волнуется, — прокомментировала Жолдубаева.

Между тем в правоохранительных органах сообщили Vesti.kg, что поиски Сапара Исакова продолжаются.

Источник: vesti.kg