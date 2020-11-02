Кримавторитета Камчы Кольбаева не доставили на процесс. Заседание перенесено на завтра

Кримавторитета Камчы Кольбаева не доставили на процесс. Заседание перенесено на завтра

В Бишкекском городском суде сегодня не состоялось заседание по делу лидера ОПГ Камчы Асанбека (Камчы Кольбаева) по мере пресечения.

Как сообщили источники, обвиняемого не доставили на процесс, поскольку требование о доставке следственного арестованного в СИЗО ГКНБ еще не поступило. Процесс назначен на завтра.

Напомним, Камчи Кольбаев был задержан 21 октября в одном из фитнес-клубов. его подозревают в создании преступной организации или участии в ней. Позже решением Первомайского районного суда города Бишкек кримавторитет был водворен в СИЗО ГКНБ до окончания следствия. Его защита обжаловала данное решение суда в Бишкекский городской суд.

Источник: Кабар