Кримавторитета Камчы Кольбаева не доставили на процесс. Заседание перенесено на завтра
В Бишкекском городском суде сегодня не состоялось заседание по делу лидера ОПГ Камчы Асанбека (Камчы Кольбаева) по мере пресечения.
Как сообщили источники, обвиняемого не доставили на процесс, поскольку требование о доставке следственного арестованного в СИЗО ГКНБ еще не поступило. Процесс назначен на завтра.
Напомним, Камчи Кольбаев был задержан 21 октября в одном из фитнес-клубов. его подозревают в создании преступной организации или участии в ней. Позже решением Первомайского районного суда города Бишкек кримавторитет был водворен в СИЗО ГКНБ до окончания следствия. Его защита обжаловала данное решение суда в Бишкекский городской суд.
Источник: Кабар
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