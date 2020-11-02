Финпол: Преступная группа вывела из КР в Китай более 1 млрд сомов

Преступная группа вывела из КР в Китай более 1 млрд сомов

Финансовой полицией КР выявлена и пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконный вывод денежных средств по спланированной схеме в особо крупном размере на сумму свыше $180 миллионов на территорию Китайской Народной Республики, под видом оплаты за товар.

Как сообщает пресс-служба ГСБЭП, следствием установлено, что в результате деятельности указанной преступной группы на территории Кыргызстана государственному бюджету причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 1,1 млрд сомов в виде неуплаты налогов.

Уточняется, что 29 октября по подозрению в совершении преступления задержан и водворен в ИВС ГУВД города Бишкек гр. «А.У.», фактически осуществлявший вывод денежных средств на территорию КНР.

30 октября Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1.

В настоящее время ведется следствие, устанавливаются должностные лица причастные к вышеуказанной схеме и происхождению указанных денежных средств, отметили в Финполе.

Источник: Элгезит