В отдельных районах Бишкека завтра не будет воды – мэрия
В Бишкеке в связи с проведением работ на водозаборе «Кок-Жар» и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к зимнему периоду завтра, 3 ноября, с 9 утра до 17 часов будет временно прекращена подача питьевой воды.
По данным столичной мэрии, воды не будет в жилых домах на ул. Абдрахманова 130, ул. Тыныстанова 60, 62, 64, бульвар Эркиндик 3, 5, 7, ул.Тугөлбай Ата, 69.
Напомним, по любым вопросам относительно водоснабжения можно обратиться в единый информационный «водопроводный» центр по номеру 1533. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp: 0554 182-185.
ПЭУ «Бишкекводоканал» искренне извиняется за причиненные неудобства и просит горожан запастись питьевой водой.
Источник: Кабар
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