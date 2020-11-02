2-4 ноября С.Жапаров рабочей поездкой поедет в Баткенскую, Ошскую и Жалал-Абадскую области

2-4 ноября С.Жапаров рабочей поездкой поедет в Баткенскую, Ошскую и Жалал-Абадскую области

2-4 ноября исполняющий обязанности президента, премьер-министр Садыр Жапаров совершит рабочую поездку в Баткенскую, Ошскую и Жалал-Абадскую области, сообщает пресс-служба правительства.

В рамках рабочей поездки Садыр Жапаров ознакомится с ходом реализации инфраструктурных проектов, а также встретится с активом и общественностью Баткенской, Ошской и Жалал-Абадской областей и города Ош.

Источник: media-center.kg