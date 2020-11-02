Началось: готовимся к преждевременным выборам

Жогорку Кенеш решил, что парламентские выборы стоит провести только после конституционной реформы весной следующего года.

Вместе с тем уже назначена дата президентских выборов: они должны состояться 10 января 2021 года. "Вечерка" пыталась разобраться, какие кандидаты будут претендовать на пост главы государства.

Компромат ведрами

Как ни странно, но первой ласточкой начавшейся борьбы за кресло президента стал бывший вице–премьер–министр Эркин Асрандиев. На днях он на своей странице в Facebook вдруг решил объяснить, почему отказался работать в команде Садыра Жапарова.

"Ко мне поступает много вопросов о причине моего отказа работать во вновь утвержденном составе правительства КР. В 2013 году я работал консерватором "Иссык–Куль Инвест Банка" и видел документы, касающиеся незаконных операций этого банка, совершенных в предыдущие годы в связке с "Азия Универсал Банком", "Манас Банком" и другими. Я имею основания полагать, что эти операции связаны с Максимом Бакиевым и его приближенными.

Эти операции проводились при руководстве Райкуль Жапаровой. Банк практически был в ее руках. Я думаю, что Садыр Жапаров не мог не знать этого. Он в эти годы работал советником Курманбека Бакиева, руководил агентством по предупреждению коррупции.

Я не могу работать под руководством человека, чья репутация вызывает у меня сомнения.

Всем спасибо за слова поддержки. В госслужбе много честных профессионалов. Хочу поблагодарить всех, кого я причисляю к этой категории служащих, с кем мне довелось работать. Это заявление не преследует никаких политический целей. Это выражение моего мнения", - написал Асрандиев.

Этот пост бывшего вице–премьер–министра общественность оценила по–разному. Одни зауважали чиновника за принципиальность. Другие посчитали его демарш попыткой предотвратить возможные антикоррупционные разбирательства в свой адрес. Как ни крути, Эркин Асрандиев был вторым человеком в правительстве Мухаммедкалыя Абылгазиева. Этот кабинет министров смог оперативно освоить более 300 миллионов долларов донорской помощи на борьбу с ковидом "так эффективно", что простой народ даже и не понял, что эти деньги вообще приходили.

Вместе с тем эта публикация экс–вице–премьера походит на попытку выдать некий компромат на одного из будущих кандидатов в президенты. Историю про "Иссык–Куль Инвест Банк" кыргызстанцы еще не слышали пока только из уст его консерватора. Асрандиев, к слову, отработав на этом объекте, совершил колоссальный карьерный рывок. Его назначили председателем правления "Айыл Банка" (одного из государственных банков). Напомним, все это происходило как раз в то время, когда всему бизнесу, который хоть как–то был связан с Бакиевыми, технично находили новых хозяев, лояльных к действующей власти.

Так что пост–откровение Эркин Асрандиев, скорее всего, писал не по собственному почину.

Его трудно назвать самостоятельной политической фигурой. В правительстве экономический блок он возглавлял чисто формально, поскольку никаких реальных решений для бизнеса предложить в кризисный момент так и не смог. Вообще во время его работы в кабмине сложилось впечатление, что его взяли только для того, чтобы он озвучивал официальную позицию верхов на брифингах во время пандемии.

На чью мельницу льет воду Асрандиев сегодня? Очевидно, за ним стоят те, кто помог ему занять пост председателя Российско–Кыргызского фонда развития, а потом уговорил отказаться от баснословно высокой зарплаты ради геморройной работы госчиновника. Те, с чьей подачи в кулуарах Эркина Шамшудиновича стали называть одним из наиболее очевидных кандидатов в премьеры, когда под Абылгазиевым начинало шататься кресло.

Парад кандидатов

Впрочем, активизация политических сил в борьбе за президенство вполне понятна. До выборов рукой подать, и тот, кто сумеет максимально эффективно использовать оставшееся до января время, ресурсы, в том числе компромат, в итоге окажется в дамках, в смысле, в президентах.

Но сейчас, разумеется, самая главная интрига в том, кто будет биться за право стать главой Кыргызстана.

Недавно в Интернете распространили видеозапись, на которой и.о. премьер–министра, а также президента Садыр Жапаров, говорит, что уйдет в отставку в начале декабря, чтобы принять участие в президентских выборах. Официально об отставке Садыра Жапарова и его намерении принять участие в президентских выборах не сообщается, его пресс–служба пока не комментирует данную видеозапись.

Если Жапаров действительно покинет занимаемую им сегодня должность, то сможет на законных основаниях баллотироваться. Сегодня и.о. президента действует от лица так называемого простого народа, который, собственно, и привел его к власти. К выборам его реноме, скорее всего, не поменяется.

При этом нужно понимать, что на голосовании 4 октября электорат, поддерживающий партию Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, проявил серьезную активность: "Мекенчил" преодолела семипроцентный барьер, несмотря на отстуствие административного ресурса и крупных финансовых вложений в агиткампанию. Так что можно сделать вывод: сторонники Жапарова придут голосовать за своего кандидата и на президентские выборы.

Главным противником Садыра Жапарова на этих выборах станет, вероятно, Омурбек Бабанов. Сейчас политик занял выжидательную позицию, судя по всему, собирается с силами и готовится. Возможно, к нему снова примкнет Бакыт Торобаев, который в качестве самостоятельного претендента на президентскую должность сегодня не выглядит убедительно. Зато этот альянс усилит позиции Бабанова среди южного электората.

Против Омурбека Токтогуловича сегодня может сыграть то, что он преждевременно вступил в политическую борьбу, заключив сомнительный союз с Алмазбеком Атамбаевым. Это сильно озадачило сторонников Бабанова, которые привыкли считать бывшего президента врагом лидера "Республики" и не были готовы к внезапному объединению оппонентов.

Помимо прочего, главный республиканец был и остается одним из олигархов, что не добавляет ему, как кандидату в президенты, привлекательности на фоне усиливающегося социально–экономического расслоения в стране.

Еще одним кандидатом называют Адахана Мадумарова. У этого политика есть стабильная электоральная поддержка, позволяющая ему в отсутствие больших денег на агитацию набирать достаточно высокий процент голосов.

На октябрьские парламентские выборы он шел в альянсе с известными генералами МВД. Вполне возможно, что они поддержат его и в президентской гонке. Также не исключено, что в команде Мадумарова окажется Темир Сариев. Да, политики не смогли договориться перед выборами в ЖК, но сейчас ситуация сильно изменилась.

Кандидатом от либеральной прослойки населения Кыргызстана станет, несомненно, лидер партии "Реформа" Клара Сооронкулова. Бывшую судью Конституционной палаты Верховного суда КР в ее политической карьере сегодня поддерживают представители множества неправительственных организаций, действующих в республике, а также столичная молодежь.

Темная лошадка будущих выборов - Таалатбек Масадыков. После выборов в президенты 2017 года, в которых Масадыков участвовал в качестве кандидата, он продолжает поддерживать и укреплять свои имидж политического деятеля, эксперта по региональной безопасности и международным отношениям за счет публикаций в СМИ и социальных сетях. Недавно он заявил в СМИ, что не отказался бы от предложения стать премьером.Однако это не значит, что у него нет президентских амбиций.

Непонятно сегодня, кто сможет оказать ему финансовую поддержку, необходимую для проведения выборной кампании. Однако, учитывая, что недавно Масадыков дал лестную характеристику Райымбеку Матраимову, назвав его человеком с уникальными организаторскими способностями, уже ничего нельзя исключать.

Источник: vb.kg