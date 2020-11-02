Элитарная преступность

Из информационных источников известно, что «неизвестные снайперы» стреляют по обеим сторонам конфликта, как по узбекам, так и по кыргызам.

Айдар Курманов, кандидат юридических наук, доцент КГЮУ

Утром 22 октября ушел из жизни замечательный юрист, кандидат юридических наук, доцент КГЮУ Айдар Курманов. Эта одна из его последних статей, которая затрагивает проблемы роста элитной преступности, ее связи с геополитикой и отсутствием социальных реформ. Что так актуально для Кыргызстана в современных реалиях.

Преступность — центральное понятие криминологии, но наименее определенное.В постсоветском пространстве, преступность понимается как «исторически изменчивое, социально-правовое явление, представляющее собой совокупность всех преступлений, совершенных на определенной территории за определенный период времени».В таком определении преступность, как явление, имеет изменчивый характер и привязана к совокупности индивидуальных поведенческих преступных актов.

В криминологии появилось и другое определение: «Преступность — это общественно-опасное, социально-правовое явление, которое порождено условиями общежития, но ставшее относительно самостоятельным способным к расширенному воспроизводству, что требует постоянной и неустанной борьбы с ним» .Зарубежные ученые-криминологи уходят от определения этого понятия, констатируя, что преступность — это поведенческий акт преступников, нарушающие уголовно-правовой запрет.В разных странах или в одной стране, в разное время существенно отличаются круг деяний, признаваемых преступными. То, что в одной стране признается преступлением, в другой таковым не считается, что было преступным вчера, уже не преступно сегодня или наоборот.

Возникает вопрос, почему криминологи всего мира не могут выработать научно-обоснованного, не вызывающего возражений, единого определения своего главного предмета исследования преступности.Преступность как социально-правовое явление проявляет себя через конкретное преступление. А преступление – это запрещенный государством способ достижения человеком своих целей, удовлетворения своих потребностей.Еще в 1980 годах ученый-юрист В.Коган отмечал, что «преступление независимо от его вида, образуется соединением побуждения, которое само по себе непреступно, с операцией, которая сама по себе непреступна, если такое соединение причиняет вред либо создает угрозу объектам, поставленным в связи с их социальной ценностью под уголовно-правовую охрану, и при этом запрещено уголовным законом.Значит, охраняемое уголовным законом жизнь, права и свободы человека и гражданина, как высшие ценности общества, являются объектами преступного посягательства.

Исходным для понимания вышеназванных ценностей является понятийные социальные нормы, которые выражают в исторически сложившейся конкретном обществе, предел, меру допустимого и обязательного поведения, деятельности индивидов, социальных групп, организаций и т.д. Социальные нормы – это отражатели (адекватного или искаженного) в сознании и поступках людей закономерностей функционирования общества. Поэтому социальная норма (в том числе нормы уголовного права) может либо соответствовать законам развития общества, что является «естественным», либо не соответствовать им, являясь результатом искаженного отражения объективных закономерностей. В этом случае сама «норма» оказывается аморальной, а отклонения от нее – «нормальной».Поэтому само общество может быть девиантным(от лат. deviation — отклонение), т.е. отклоняющимся от общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся общественных норм, например, тоталитарное общество.

Именно аморальные социальные нормы дисфункциональны. Но, кто вправе «оценивать и судить» — какая конкретная норма в данном обществе, в данное время объективно «полезна» или «вредна»? Это проблема!Общество и государство всегда будут стараться ограничить формы жизнедеятельности, которые признает (порой необоснованно) нежелательными, опасными для своего существования и развития. Девиации, выполняет в обществе, вполне определенные функции.Например, профессор А.М. Яковлев называет функции экономической преступности: «Обеспечить незаконным путем объективную потребность, не удовлетворяемую в должной мере нормальными социальными институтами».

Преступные связи и отношения, элементы организованности субъектов экономических преступлений «возникают там и постольку, где и поскольку объективная потребность в организации и координации экономической деятельности, не получаемый адекватного отражения в организационной и нормативной структуре экономики как социального института» .Дача взятки, получение взятки и другие виды преступлений также выполняют определенные социальные функции, стимулирует, помогает преодолевать всевозможные препятствия в достижении целей, в том числе не преступных.

Существует множество других латентных функций преступности, так называемые «отдушины», «действенное средство», самоидентификация и т.д. Вот почему принципиально невозможно искоренить преступность, пьянство, наркотизм запретительно-репрессивными или иными средствами. Преступность, как одно из разновидностей девиации, переплетена, связана со всей общественной системой.Преступность, как было отмечено выше, «способна к расширенному воспроизводству». Такая способность в первую очередь связана с динамично изменяющейся системой самого общества. А изменение вызывается детерминацией ( от лат. determinatio — предел, заключение, определение). С точки зрения современной криминологии в детерминации важное место занимает противоречие между «возможностями и все растущими потребностями общества».

Возможности индивида неравны, одни талантливые, другие – нет, а третьи, трудолюбивые или наоборот и т.д. По этой причине имеются разные возможности. Возможности удовлетворения своих потребностей также зависит от места индивида в социальной структуре общества. Иными словами, социальное неравенство – один из значимых источников девиантности, не только негативных, но и позитивных.Социальное неравенство, неравные возможности удовлетворения «равных» потребностей, катализаторы развития общества, толкающие людей к активной деятельности, как на творческую, так и на преступную.Однако, «излишнее неравенство, чрезмерный разрыв между имеющими все возможности и не имеющими никаких возможностей, удовлетворение даже элементарных социальных, духовных, физических потребностей неизбежно приводит к опасному росту преступности.

Тенденция развития мирового сообщества вызывает тревогу, о чем свидетельствуют глобальные процессы поляризации богатства и нищеты. Так, недавно в одной телепередаче было сообщение, что состояние 8 богатейших людей мира сопоставимы с богатством 4 млрд. человек. Возникает вопрос, как такое может быть, если правила развития экономики нацелены на улучшение благосостояния народов. А может ныне существующие правила экономики написаны так, чтобы богачи богатели, а бедные беднели? Почему тысячи, сотни тысячи экономистов, включая ученых не бьют тревогу, что установленные, экономические правила, условия развития общества (мирового сообщества) не верны. Они может быть написаны или продиктованы мировыми олигархами и навязаны обществу.

Если что не так, каким образом не нарушая закон можно зарабатывать миллиардные долларовые состояния маленькой кучкой людей.Естественно, узаконенные преступления налицо. Для обогащения необходима власть, а для удержания или захвата власти всегда нужны деньги. А как, например, США заставляют весь мир, все государства покупать доллары для обеспечения безбедной жизни не по средствам. Только двумя способами: обманом и силой. Для первого есть мировые СМИ, лгущие по заказу, для второго мощная армия (NATO). США доминирует на планете, это ему нравится и хочет оставить все как есть. А для этого все средства хороши.Так, согласно Конституции США, только конгресс США имеет право… чеканить монету (доллар) в интересах народа США. Однако эти полномочия Конгресса США самовольны, своим решением отдал частным банком США. Почему это произошло, до сих пор никто не знает?Основатели Федеральной Резервной Системы изначально имели (умысел) цель не для того, чтобы противодействовать финансовым кризисам, а, наоборот, для их организации в нужный момент. Все другие государства, кроме США, зарабатывают деньги, а ФРС их просто печатает, а США их просто берет в долг.Величина государственного долга США составляет (по состоянию на 2016 г.) около 20 триллионов долларов, что означает , что США истратили на свои нужды на такую сумму больше, чем заработали. Это также значит, что государство США задолжали своим 12 банкирам 20 триллионов долларов. А весь мир меняет плоды своего труда на доллары, а США их просто рисует.

Это дает бесконечные возможности. Ради денег совершались, совершаются и будут совершены миллионы преступлений, так называемой высшей международной элитой. Война давно признана международным сообществам преступлением против мира и безопасности человечества. Однако на планете Земля еще не было ни дня без войны. Но никто, ни в чем не виноват. Америка строит империю, мировую экономику новыми способами ведения войны. Война становится неузнаваемой, меняет свое лицо. Методы боевых действий и средства нападения меняются с большим наличием криминальных военизированных группировок.Например, некоторые страны хотят создать собственную экономику, выйти из долларовой зоны, которую американцам удалось распространить на весь мир.Такие стремление нужно пресечь, вариантов много. Ничего лучше провокации человечество не придумало. США выгодно держать Европу, Китай, Россию и другие страны в повиновении.

Поэтому всегда надо предотвращать их усилие, препятствовать улучшать их финансовую систему и тормозить. В целом США необходимо сдерживать развитие этих государств.Такой взгляд на происходящее с позиции криминологии в мире событий дает понимание направление и развитие сегодняшней геополитической ситуации. У каждого участника геополитической игры есть свои слабые стороны. У Европы есть зависимость от доллара, отсутствует армия, непосредственно подчиняющаяся Брюсселю, и способная решить задачу в любой точки мира. Слабость Китая — зависимость от сбыта своей продукции в США.Россия самый слабый участник этой геополитической игры — слабая экономика, сильная зависимость стоимости сырья от доллара. США, чтобы удержать свою гегемонию, реально использует существующие в этих странах противоречия и проблемы.

Для дестабилизации ситуации в отдельно взятой стране (регионе) достаточно провокация для подрыва легитимности местного (национального) правительства.Например, Китай хотел убрать из Кыргызстана американские военные базы. Россия тоже была в этом заинтересована. А США уходить не хотели. Поэтому все события, прошедшие в Кыргызстане – производны от этого противостояния.Апрельский бунт в Кыргызстане и бегство президента К.С.Бакиева стало для США большой неожиданностью. Расширение присутствие США в Средней Азии – планирование строительства «антитеррористического центра» в г.Ош стали причиной переворота в Кыргызстане и бегства из страны Бакиева.Ответным действием США стали организация массовых беспорядков на юге Кыргызстана. Они начались в ночь на 11 июня в г.Ош и перекинулись в соседний г.Джалал- Абад.

Из информационных источников известно, что «неизвестные снайперы» стреляют по обеим сторонам конфликта, как по узбекам, так и по кыргызам. Конфликт разгорелся. Люди начали мстить, их натравили друг на друга. Надежда США, что временное правительство Кыргызстана попросит о помощи у США, войска которого на территории уже имелись , не оправдалась. Роза Отунбаева — глава временного правительства обратилась к России за миротворческой помощью. Россия же не стала вводить миротворческие военные силы.В г.Ош за время беспорядков уничтожено десять вооруженных стрелков. Информация о гражданстве боевиков в интересах следствия не разглашается. Задержанные снайперы убивали без разбора- как кыргызов, так и узбеков. В настоящее время военные проводят спецоперацию по поимке снайперов.

«Согласно результатам расследования, проведенного Управлением верховного Комиссара ООН по правам человека, беспорядки в Оше и Джалал-Абаде были заранее спланированы, чтобы возбудить вражду между киргизами и узбеками» . Беглых президентов А.Акаева и В.Януковича с семейством приютили в РФ.К.Бакиева приняла Белоруссия. Его сыну – Максиму Бакиеву дали возможность легализоваться в Лондоне. Другие элитные преступники из их окружения неплохо устроились, одни в зарубежных странах, другие в самом Кыргызстане.Нравы политической элиты остаются неизменными — кто у власти, тот и диктует, что является преступным.

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Источник: Элгезит