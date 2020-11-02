Садыр Жапаров поздравил деятелей культуры и искусства с Днем работника культуры
Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 2 ноября, поздравил деятелей культуры и искусства с профессиональным праздником — Днем работника культуры, сообщили в аппарате президента.
Ниже приводится текст поздравления:
«Уважаемые деятели культуры и искусства!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника культуры!
С момента обретения независимости мы достигли больших результатов и смогли сохранить многообразие нашей национальной культуры и искусства. В этом году мы отмечаем 25-ю годовщину Дня работника культуры, который был утвержден в 1995 году постановлением Правительства Кыргызской Республики.
Культура является отражением развития общества, истинные служители культуры всегда были гордостью народа, которые, несмотря ни на какие сложности и противоречия, всегда выражают свое объективное мнение в защиту национальных традиций и присущих человеку моральных ценностей. В культуре кристаллизуется все то, чем живет человек, что волнует его в общественной и личной жизни, формирует его взгляды, мысли, чувства и идеалы. Она всегда была и остается основой общественной, политической и экономической жизни страны.
Без культуры нет нации и нет нации без культуры. Культура кыргызов складывалась на протяжении многих веков, соединяя в себе уникальные традиции кочевой цивилизации и достижения разных народов. Культура оказывает влияние на образование и эстетическое воспитание детей и молодежи, мотивирует на созидание и творческий поиск.
В настоящее время в театре, кино, музыке, изобразительном искусстве и других сферах национальной культуры наблюдается поступательное движение.
Для сохранения и развития культуры требуется особое внимание и поддержка со стороны государства.
Я уверен, что ваш созидательный труд будет способствовать дальнейшему приумножению культурного потенциала нашей страны.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успешной реализации новых творческих проектов!»
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