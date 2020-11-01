Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 13

Был завотделом КНИА «Кабар», отец четверых детей. Биография нового главы пресс-службы президента

Биография нового главы пресс-службы президента

Нургазы Анаркулов назначен заведующим отделом информационной политики Аппарата президента.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующих указ подписал и.о. президента Садыр Жапаров.

Нургазы Анаркулов родился 17 июня 1979 года.

Образование высшее, окончил факультет журналистики Кыргызского национального университета им Ж. Баласагына.

С 1996 по 1997 годы работал корреспондентом газеты «Эркин Тоо».

1997–1998 годы — корреспондент газеты «Кыргыз Руху».

1998–2002 годы — корреспондент, заведующий отделом политики, заместитель главного редактора газеты «Аалам».

2002–2004 годы — главный редактор газеты «Правда Кыргызстана».

2004–2007 годы — заместитель главного редактора газеты «Жаңы Ордо».

2007–2009 годы — заведующий отделом политики и информации Кыргызского национального информационного агентства «Кабар».

2009–2010 годы — главный редактор газеты «Народная газета».

С 2010 по 2020 годы — главный редактор газеты «Майдан.kg».

В октябре 2020 года назначен заведующим отделом информационной политики Аппарата президента Кыргызской Республики.

Семейное положение: женат, воспитывает четверых детей.

Источник: reporter.kg

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить