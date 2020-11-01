Был завотделом КНИА «Кабар», отец четверых детей. Биография нового главы пресс-службы президента

Биография нового главы пресс-службы президента
Нургазы Анаркулов назначен заведующим отделом информационной политики Аппарата президента.
Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующих указ подписал и.о. президента Садыр Жапаров.
Нургазы Анаркулов родился 17 июня 1979 года.
Образование высшее, окончил факультет журналистики Кыргызского национального университета им Ж. Баласагына.
С 1996 по 1997 годы работал корреспондентом газеты «Эркин Тоо».
1997–1998 годы — корреспондент газеты «Кыргыз Руху».
1998–2002 годы — корреспондент, заведующий отделом политики, заместитель главного редактора газеты «Аалам».
2002–2004 годы — главный редактор газеты «Правда Кыргызстана».
2004–2007 годы — заместитель главного редактора газеты «Жаңы Ордо».
2007–2009 годы — заведующий отделом политики и информации Кыргызского национального информационного агентства «Кабар».
2009–2010 годы — главный редактор газеты «Народная газета».
С 2010 по 2020 годы — главный редактор газеты «Майдан.kg».
В октябре 2020 года назначен заведующим отделом информационной политики Аппарата президента Кыргызской Республики.
Семейное положение: женат, воспитывает четверых детей.
Источник: reporter.kg
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