С понедельника школьники КР отправятся на каникулы

Как отмечается, отдохнут школьники чуть больше недели.

В Кыргызстане осенние каникулы для учеников общеобразовательных учреждений начнутся с завтрашнего дня - 2 ноября. Об этом накануне сообщили редакции в Минобразования.

Как отмечается, отдохнут школьники чуть больше недели.

- В среду 11 ноября они вновь преступят к занятиям, - подчеркнули в Минобразования.

Источник: vb.kg