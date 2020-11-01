Садыр Жапаров выразил соболезнования Эрдогану в связи с землетрясением в Измире

Садыр Жапаров выразил соболезнования Эрдогану в связи с землетрясением в Измире

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами и серьезными разрушениями, произошедшими в результате землетрясения и цунами в провинции Измир. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

«Глубоко потрясен печальной новостью о человеческих жертвах и разрушениях в результате землетрясения и цунами в провинции Измир. От имени народа Кыргызстана и от себя лично выражаю свои глубочайшие соболезнования турецкому народу, семьям и друзьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в телеграмме.

Источник: Кабар