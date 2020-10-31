Конституционная реформа нужна, этого требует политическая обстановка - эксперт

Меняя форму, нужно менять и содержание.

Сегодня в ходе круглого стола посвященной теме конституционной реформы, эксперт Игорь Шестаков отметил, что в стране необходимо провести конституционную реформу и все надлежащие выборы, с целью того, чтобы получить мировое признание и политическую стабильность.

По словам эксперта, конституционная реформа – это требование народа, в результате которого и сложилась текущая политическая ситуация. «Выход из ситуации – это проведение конституционной реформы, при этом реформа должна вестись при тесном диалоге со всеми сторонами», - сказал он.

«Что произошло в июле, когда буйствовала пандемия, народные избранники просто бросили народ. Где были все партии, лозунги, их платформы и другие обещания, когда народ реально нуждался в их помощи? Тогда и народ понял, что им партии не нужны, а нужны конкретные люди, которые могут нести ответственность. Далее, были выборы в парламент, что мы увидели? За наши партии можно голосовать только за деньги. По-другому за них голосовать невозможно. Тогда и в головах людей произошла эта революция, эта конституционная реформа. Другими словами, народ понял, что пора уже что-то с этим делать и менять форму их работы. В этой связи, хочу сказать, что конституционная реформа – это требование, прежде всего самого народа. А ни потому, что так хочет сделать Садыр Жапаров», - сказал он.

Далее эксперт подчеркнул, что смена конституции должна широко охватывать ответственность и отчетность депутатов.

«Меняя форму, нужно менять и содержание. Нужно максимально сделать депутатов подотчетными перед народом и прописать квартал отчетности. То есть, народ должен видеть работу депутатов, тогда и многие вопросы отпадут сами по себе. Уже сегодня понятно, что население эту форму правления не воспринимает. Соответственно необходимо проводить референдум. Но перед страной сегодня стоят самые острые вопросы, которые требуют быстрого реагирования, это и пандемия, тяжелая экономическая ситуация и внешний долг и другие первоочередные обстоятельства», - заключил эксперт.

Источник: Кабар