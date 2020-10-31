Конституционная реформа - это требование времени и народа - Мамытканов

Конституционная реформа - это требование времени и народа.

Об этом сегодня на круглом столе по обсуждению Конституционной реформы журналистам сообщил вице-премьер-министр Максат Мамытканов.

По его словам, перед народом стоит большой выбор, определиться по какой форме правления он хочет жить.

«Кыргызстан видел и супер президентскую и парламентскую форму правления. Но парламентская форма негласно передала все полномочия президенту и в итоге подставила главу государства. Мы должны дать возможность народу самому выбрать, как они хотят жить. Именно эта Конституция и привела к тому, что мы оказались здесь. Конституционная реформа - требование народа. И честные выборы тоже требование народа. Народ выбирает и поэтому мы сегодня говорили, давайте выходить на референдум», - сказал Мамытканов.

Источник: Кабар