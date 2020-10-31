Ташиев обещал лично арестовать Жапарова за коррупцию? Комментарий ГКНБ

В пресс-службе Госкомитета нацбезопасности эту информацию назвали фейком.
В социальных сетях кыргызстанского сегмента распространяется информация, в котором говорится о том, что председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев якобы лично арестует исполняющего обязанности президента, премьер-министра Садыра Жапарова за назначения советников, которые замешаны в коррупционных делах.
В пресс-службе Госкомитета нацбезопасности эту информацию назвали фейком. В силовом ведомстве также призвали граждан не распространять ложные сообщения в соцсетях. По мнению пресс-службы ГКНБ, сообщения такого рода муссируются в соцсетях "в целях дискредитации высших руководителей государственной власти".
В комитете также напомнили об ответственности в рамках действующего законодательства КР за распространение ложных информаций.
Источник: kaktus.media
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