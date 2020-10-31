(Фото) И.о. президента Садыр Жапаров принял посла КНР Ду Дэвэнь. Что обсудили?

В свою очередь Ду Дэвэнь от имени правительства Китая поздравила Садыра Жапарова с назначением на должность премьер-министра КР.
Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 30 октября, принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Кыргызстане Ду Дэвэнь. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Садыр Жапаров в беседе с послом отметил, что общественно-политическая ситуация в Кыргызстане стабилизировалась в течение короткого времени.
По его словам, сотрудничество с Китаем является одним из главных приоритетов во внешней политике Кыргызстана.
«Кыргызская Республика остается полностью приверженной всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних договоров и соглашений», — подчеркнул Садыр Жапаров.
Он также выразил благодарность китайской стороне за поддержку в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и предоставленную гуманитарную помощь.
«Китайская Народная Республика одной из первых оказала и продолжает оказывать своевременную и постоянную помощь Кыргызской Республике. Это знак истинной дружбы и добрососедства между нашими странами. Мы намерены активизировать двустороннее сотрудничество между Кыргызстаном и Китаем по всем направлениям», — сказал и.о.президента.
Кроме того, Садыр Жапаров положительно отметил личный вклад Ду Дэвэнь в укрепление дружбы между двумя странами и выразил готовность Кыргызстана к дальнейшему плодотворному сотрудничеству с Китаем.
В свою очередь Ду Дэвэнь от имени правительства Китая поздравила Садыра Жапарова с назначением на должность премьер-министра КР.
«Китай и Кыргызстан являются добрыми соседями, надежными партнерами. Дружба между народами наших стран уходит своими корнями в далекое прошлое, во времена древнего Великого Шелкового Пути. Китай искренне желает Кыргызстану мира и процветания и всегда готов помочь по мере возможности», — заявила Ду Дэвэнь.
В рамках беседы посол обратила внимание на вопрос обеспечения безопасности китайских компаний и предприятий, осуществляющих деятельность в нашей стране.
Садыр Жапаров заверил посла, что китайские инвесторы и предприятия могут чувствовать себя в безопасности.
По вопросу полноценного функционирования КПП «Торугарт» и «Иркештам» на кыргызско-китайском участке государственной границы, Посол сообщила, что 6 ноября планируется рабочая встреча представителей компетентных органов двух стран с целью обсуждения проблемных вопросов, связанных с действующим алгоритмом прохождения грузов.
«Возобновление с начала сентября работы контрольно-пропускного пункта «Торугарт» свидетельствует о добрых чувствах китайского народа к кыргызскому. Однако, на фоне пандемии странам приходится адаптироваться к новым условиям. Этот вопрос носит исключительно технический характер, так как карантинные требования очень высокие», — сказала Ду Дэвэнь.
Также стороны затронули вопросы реализации ряда двусторонних проектов.
В завершение встречи стороны выразили готовность к продолжению активного диалога для решения актуальных вопросов, стоящих на повестке дня кыргызско-китайского сотрудничества.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!