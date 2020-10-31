Медетбеков о Конституционной реформе: Народу нужно дать возможность самому выбрать

Народу нужно дать возможность самому выбрать, в какой форме правления они хотят жить.

Об этом сегодня заявил общественный деятель Шамшыбек Медетбеков в ходе круглого стола по обсуждению конституционной реформы.

Он отметил, что реформа, безусловно, нужна. «Если мы эту Конституцию примем, то это решит проблему народа. Это народ будет выбирать, какую форму правления он хочет», - сказал общественный деятель.

На круглом столе обсуждают три вопроса: Конституционный закон о выборах, легитимность парламента и желание Садыра Жапарова принять участие на предстоящих президентских выборах и кто в таком случае будет и.о. президента и премьер-министра.

В работе круглого стола принимают участие такие известные политики и эксперты, как Феликс Кулов, Турсунбек Акун, Игорь Шестаков, Табылды Акеров, Шамшыбек Медетбеков, лидеры политических партий и другие.

Эксперты обсуждают, почему стране нужно проводить конституционную реформу, какие есть преимущества и риски и т.д.

Источник: Кабар