ВОЗ передаст Кыргызстану очередной гуманитарный груз для борьбы с COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.
По его данным, сегодня в рамках заседания научного совета по здравоохранению Тюркского совета в Стамбуле министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев встретился с главой регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге.
На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества регионального бюро ВОЗ и КР в области здравоохранения.
Ханс Клюге отметил, что ВОЗ всегда готова поддержать Министерство здравоохранения Кыргызстана. «В самое ближайшее время в республику будет отправлена очередная партия гуманитарной помощи, которая включает в себя кардиомониторы, наборы для обработки ран при ЧС, хирургические маски, перчатки, СИЗ, расходные материалы для проведения тестов на коронавирусную инфекцию и другое. Груз уже формируется и в течение ближайших 10 дней будет в КР», — добавил он.
Источник: 24.kg
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