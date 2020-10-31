У Тилека Матраимова выявили двустороннюю пневмонию

У бывшего акима Кара-Суйского района Тилека Матраимова выявили двустороннюю пневмонию.
Об этом сообщили в райгосадминистрации.
Согласно информации, 19 октября ему поставили диагноз двусторонняя пневмония. На сегодня Т.Матраимов проходит лечение. Его состояние здоровья стабильное.
Было сказано,что до выборов депутатов ЖК (4 октября) Т.Матраимов находился в трудовом отпуске. 6 октября Руслан Маматов объявил себя акимом Кара-Суйского района. Тем временем стало известно, что Т.Матраимов незаконно пересек границу Узбекистана.
Вчера, пресс-служба полномочного представителя в Ошской области проинформировала, что Тилек Матраимов распоряжением премьер-министра был освобожден от занимаемой должности 16 октября.
Ранее Turmush писал, что вместе с Тилеком Матраимовым из-под стражи отпущены еще двое граждан - Зиябиддинбек Кочкорбаев и Махсуд Ахмедов, подозреваемые в незаконном пересечении государственной границы.
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Источник: turmush.kg
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