У Тилека Матраимова выявили двустороннюю пневмонию

У бывшего акима Кара-Суйского района Тилека Матраимова выявили двустороннюю пневмонию.

Об этом сообщили в райгосадминистрации.

Согласно информации, 19 октября ему поставили диагноз двусторонняя пневмония. На сегодня Т.Матраимов проходит лечение. Его состояние здоровья стабильное.

Было сказано,что до выборов депутатов ЖК (4 октября) Т.Матраимов находился в трудовом отпуске. 6 октября Руслан Маматов объявил себя акимом Кара-Суйского района. Тем временем стало известно, что Т.Матраимов незаконно пересек границу Узбекистана.

Вчера, пресс-служба полномочного представителя в Ошской области проинформировала, что Тилек Матраимов распоряжением премьер-министра был освобожден от занимаемой должности 16 октября.

Ранее Turmush писал, что вместе с Тилеком Матраимовым из-под стражи отпущены еще двое граждан - Зиябиддинбек Кочкорбаев и Махсуд Ахмедов, подозреваемые в незаконном пересечении государственной границы.

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Источник: turmush.kg