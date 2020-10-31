(Фото) В ноябре новая инфекционная больница в Оше начнёт приём пациентов с коронавирусом и пневмонией

Новая больница состоит из 3-х отделений и рассчитана на 100 мест.
Строительство новой инфекционной больницы в Оше будет завершено в ноябре текущего года, и начнется прием пациентов с коронавирусом и пневмонией.
Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов 28 октября ознакомился с ходом строительства новой инфекционной больницы и провел встречу со строителями. Градоначальник отметил, что новая больница оснащена всем необходимым оборудованием, в каждой палате установлены ванная и туалет, созданы условия для ухода за тяжелобольными.
Новая больница состоит из 3-х отделений и рассчитана на 100 мест. В старом здании Ошской детской инфекционной больницы идет капитальный ремонт. В нем - 180 мест. Всего в инфекционной больнице будет 280 коек.
Источник: Кабар
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