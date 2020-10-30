Садыр Жапаров: Необходимо провести серьезную кадровую реформу

Садыр Жапаров: Необходимо провести серьезную кадровую реформу

Сегодня исполняющий обязанности президента, премьер-министр КР Садыр Жапаров принял директора Государственной кадровой службы Абдырахмана Маматалиева, сообщает на сайте правительства КР.

В ходе встречи директор Государственной кадровой службы рассказал о проблемах с отбором и расстановкой кадров в государственной службе. Порядка 1200 должностей назначаются, минуя конкурс, что создает благоприятные условия для коррупции.

И.о. президента, премьер-министр Садыр Жапаров отметил, что «за 30 лет независимости страна погрязла в полном кадровом хаосе, на должности назначались люди по принципу родства и по партийной квоте, а не согласно квалификационным требованиям. Назначения проводились за закрытыми дверями, где на должность экономиста брали человека с гуманитарным образованием», - сказал Садыр Жапаров.

Также он отметил, что перед правительством и Государственной кадровой службой стоит задача переформатировать всю систему государственного управления на принципах прозрачности и открытости, используя современные технологии.

«Необходимо провести серьезную кадровую реформу. Мы должны сократить количество министерств и ведомств до минимума. Полученное образование и опыт должны строго соответствовать занимаемой должности. Инженер не может быть врачом, а учитель финансистом. Каждый должен приносить пользу на своем месте», - подчеркнул и.о. президента/премьер-министр КР.

Далее он отметил, что для очищения системы госуправления в правительстве создана комиссия, которая должна подготовить почву для притока чистых профессионалов на государственную службу. В каждом государственном органе должны быть созданы специальные комиссии из числа профессионалов и ветеранов отрасли, независимых экспертов, которые должны провести отбор всех сотрудников ведомства на соответствие занимаемой должности при внимательном контроле со стороны общественности.

В завершении встречи Садыр Жапаров дал поручение директору Государственной кадровой службы разработать проект конкретных мероприятий по кадровой реформе, а также представить план оптимизации государственного управления.

Источник: Кабар