(Видео) Сооронбай Жээнбеков впервые за две недели появился на публике — на жума-намазе

Сооронбай Жээнбеков впервые за две недели появился на публике.
Видео опубликовали в социальных сетях.
Сегодня экс-президент посетил мечеть в микрорайоне «Джал» и совершил жума-намаз (пятничную молитву). С Сооронбаем Жээнбековым шли рядом его советник Мурат Шайымкулов и сотрудники государственной охраны.
Напомним, что Сооронбай Жээнбеков досрочно сложил полномочия. Парламент принял его отставку. Торага Канат Исаев отказался от исполнения обязанностей президента. И. о. главы государства стал премьер-министр Садыр Жапаров.
Источник: 24.kg
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