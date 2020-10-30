(Видео) Сооронбай Жээнбеков впервые за две недели появился на публике — на жума-намазе

Сооронбай Жээнбеков впервые за две недели появился на публике.

Видео опубликовали в социальных сетях.

Сегодня экс-президент посетил мечеть в микрорайоне «Джал» и совершил жума-намаз (пятничную молитву). С Сооронбаем Жээнбековым шли рядом его советник Мурат Шайымкулов и сотрудники государственной охраны.

Напомним, что Сооронбай Жээнбеков досрочно сложил полномочия. Парламент принял его отставку. Торага Канат Исаев отказался от исполнения обязанностей президента. И. о. главы государства стал премьер-министр Садыр Жапаров.

Источник: 24.kg