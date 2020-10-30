Назначен завотделом информационной политики аппарата президента
Нургазы Анаркулов назначен заведующим отделом информационной политики аппарата президента. Об этом сообщили в отделе.
Другим указом Наргиза Мансурова освобождена от этой должности согласно поданному заявлению. Она проработала с января 2020 года.
Источник: 24.kg
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