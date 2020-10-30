Назначен завотделом информационной политики аппарата президента

Назначен завотделом информационной политики аппарата президента

Нургазы Анаркулов назначен заведующим отделом информационной политики аппарата президента. Об этом сообщили в отделе.

Другим указом Наргиза Мансурова освобождена от этой должности согласно поданному заявлению. Она проработала с января 2020 года.

Источник: 24.kg