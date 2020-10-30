В Оше устроили акцию против президента Франции Эммануэля Макрона.
Сообщается, что изображение французского лидера с различными надписями повесили на улицах Оша. Также фотографию Макрона со следами обуви расклеили на пешеходных переходах. Пока неизвестно, кто является организатором акции.
16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 18-летний чеченец Абдулах Анзоров убил и обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати. Фото и видео расправы преступник выложил в Twitter, а также обратился к президенту Франции, заявив, что «казнил преподавателя, посмевшего унизить пророка Мухаммада».
После этого Макрон пообещал защитить светские ценности Франции от радикального ислама. По его мнению, эта религия сейчас переживает кризис во всем мире. Президент предложил установить контроль за финансированием мечетей, а также выступил против ограничений для сатирического журнала Charlie Hebdo на публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. За эти слова французский лидер подвергся критике со стороны ряда мусульманских стран.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!