В Оше устроили акцию против президента Франции

В Оше устроили акцию против президента Франции Эммануэля Макрона.

Сообщается, что изображение французского лидера с различными надписями повесили на улицах Оша. Также фотографию Макрона со следами обуви расклеили на пешеходных переходах. Пока неизвестно, кто является организатором акции.

16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 18-летний чеченец Абдулах Анзоров убил и обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати. Фото и видео расправы преступник выложил в Twitter, а также обратился к президенту Франции, заявив, что «казнил преподавателя, посмевшего унизить пророка Мухаммада».

После этого Макрон пообещал защитить светские ценности Франции от радикального ислама. По его мнению, эта религия сейчас переживает кризис во всем мире. Президент предложил установить контроль за финансированием мечетей, а также выступил против ограничений для сатирического журнала Charlie Hebdo на публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. За эти слова французский лидер подвергся критике со стороны ряда мусульманских стран.

Источник: reporter.kg