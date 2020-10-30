(Видео) Балбак Тулобаев проверил цены на городских рынках

И. о. мэра Бишкека попросил администрацию рынков не спекулировать на ценах продуктов питания

С целью недопущения необоснованного повышения цен мэрия Бишкека следит за ценовой политикой продуктов питания и первой необходимости на прилавках столичных рынков.

Сегодня и. о. мэра Балбак Тулобаев проинспектировал стоимость муки, сахара, масла, мяса и других товаров на Ошском и Орто-Сайском рынках.

Цены на продукцию не завышены и стабильны. По словам продавцов, запасы имеются в достаточном количестве.

И. о. градоначальника попросил администрацию рынков не спекулировать на ценах продуктов питания и строго соблюдать санитарные правила. Во всех точках продаж должны быть установлены санитайзеры, продавцы и покупатели должны носить маски.

Санитарно-экологической инспекции (СЭИ) столичного муниципалитета поручено строго следить за порядком на рынках и прилегающей территории.

Акимиатам необходимо усилить борьбу со стихийной торговлей на пешеходных зонах.

Пресс-служба мэрии Бишкека