(Видео) Балбак Тулобаев проверил цены на городских рынках 

И. о. мэра Бишкека попросил администрацию рынков не спекулировать на ценах продуктов питания
С целью недопущения необоснованного повышения цен мэрия Бишкека следит за ценовой политикой продуктов питания и первой необходимости на прилавках столичных рынков.
Сегодня и. о. мэра Балбак Тулобаев проинспектировал стоимость муки, сахара, масла, мяса и других товаров на Ошском и Орто-Сайском рынках.
Цены на продукцию не завышены и стабильны. По словам продавцов, запасы имеются в достаточном количестве.
И. о. градоначальника попросил администрацию рынков не спекулировать на ценах продуктов питания и строго соблюдать санитарные правила. Во всех точках продаж должны быть установлены санитайзеры, продавцы и покупатели должны носить маски.
Санитарно-экологической инспекции (СЭИ) столичного муниципалитета поручено строго следить за порядком на рынках и прилегающей территории.
Акимиатам необходимо усилить борьбу со стихийной торговлей на пешеходных зонах.
Пресс-служба мэрии Бишкека
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