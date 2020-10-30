Сердечные болезни. Почему в КР от них умирают чаще всего и при чем здесь COVID

В Кыргызстане сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте по смертности — от них умирает больше половины граждан.

Больные сердце и сосуды также осложняют течение болезни при COVID-19: увеличивается риск госпитализации, летального исхода. Редакция 24.kg узнала у директора Национального центра кардиологии и терапии имени Мирсаида Миррахимова Акпая Сарыбаева, почему от болезней сердца погибает так много больных и как можно вывести себя из-под угрозы.

— В Кыргызстане сердечно-сосудистые заболевания становятся причиной смерти в 51 проценте случаев. Почему так много? Врачи плохо лечат или люди не задумываются о своем здоровье?

— Во-первых, отмечу, что сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте по смертности во всех развитых и развивающихся странах. Но у нас один из самых высоких уровней по количеству смертей в европейском регионе.

Причины развития сердечно-сосудистых заболеваний условно можно разделить на две. Один из факторов, которым практически невозможно управлять, — врожденная предрасположенность и возраст.

Но гораздо чаще это образ жизни. И вот тут как раз сам человек может серьезно влиять на свое здоровье.

Акпай Сарыбаев

Факторы риска, которые приводят к кратному возрастанию возможности развития заболеваний: гипертензия (повышенное артериальное давление), курение, повышенное содержание холестерина в крови, чрезмерное употребление алкоголя, нерациональное питание с высоким содержанием трансжиров, соли, избыточный вес, низкая физическая активность.

Поэтому необходимо контролировать свое артериальное давление. Хотя бы раз в год, начиная со школьного возраста. После 18 лет ежегодно просто проходить медобследование, придерживаться здорового образа жизни. После 35 лет надо регулярно измерять давление, и если оно повышается, не затягивать с походом к врачу.

Последние исследования показали, что повышенным артериальным давлением страдает практически каждый второй кыргызстанец старше 18 лет (48,7 процента населения).

Акпай Сарыбаев

Почти четверть населения курит (25,7 процента), страдает ожирением — 23,1 процента. Две трети (74 процента) недостаточно потребляют овощи и фрукты, каждый четвертый (26,9 процента) ест очень соленую пищу, четыре пятых мало двигаются (83 процента населения). Если все это суммировать, получим, что 94 процента людей имеют более одного фактора риска развития ССЗ.

После развала Советского Союза количество сердечно-сосудистых заболеваний увеличилось на 75-85 процентов. Тут несколько факторов сыграли свою роль: разрушение системы диспансеризации, постоянных медицинских осмотров, недостаточное финансирование системы здравоохранения в частности и экономики в целом, ухудшение условий проживания населения. Когда человеку есть нечего, будет ли он задумываться о здоровом питании, образе жизни? Многие не могли, да и сейчас не имеют возможности покупать лекарства, а некоторые из них надо пить пожизненно. К тому же доступ к высокотехнологической современной медицинской помощи могут позволить только 5-10 процентов населения.

Такой ситуация была до 2010 года. Радует, что в последнее десятилетие мы снова наблюдаем снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. В этом есть и заслуга кардиологов, семейных врачей, Минздрава, некоторое улучшение уровня жизни населения.

— Изменилась ли статистика по сердечно-сосудистым заболеваниям после пандемии COVID-19? В какую сторону?

— Безусловно, COVID-19 оказал действие, но какое именно, сейчас трудно судить. Необходимо будет по итогам года обобщить статданные, сравнить их за прошлые годы. Только тогда можно говорить, увеличилась ли, вообще, смертность и какая доля больных умерла от сердечно-сосудистых заболеваний, какой эффект произвел COVID-19.

Ежегодно в Кыргызстане в среднем от сердечно-сосудистых заболеваний умирает около 18 тысяч граждан.

Акпай Сарыбаев

— Но COVID-19 более опасен для людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания?

— Отмечу, что наличие сердечно-сосудистого заболевания не увеличивает риск заразиться COVID-19. Но если это произошло, то выше риск, что болезнь будет протекать в более тяжелой форме.

Поэтому им необходимо еще строже соблюдать все санитарно-гигиенические меры, избегать мест массового скопления людей, мыть руки, носить маски. Кроме того, если у человека уже есть сердечно-сосудистое заболевание, он обязательно должен показаться врачу, соблюдать все его рекомендации, принимать необходимые лекарства и ни в коем случае не прерывать лечение. Это увеличит шансы, что COVID-19 сможет перенести в более легкой форме.

— Сейчас много говорят о том, что COVID-19 дает осложнение на сердечно-сосудистую систему. Есть ли какая-то особенная реабилитация таких пациентов?

— Это новая инфекция, она недостаточно изучена, поэтому говорить о конкретных осложнениях пока рано. Ведутся наблюдения.

При COVID-19 происходит не столько поражение сосудов, а развивается коагулопатия — нарушение свертываемости крови. Конечно, это сказывается на состоянии стенок сосудов. Поэтому лечение направлено на разжижение крови и кислородное насыщение.

Есть остаточные явления, так называемый постковидный синдром. Если сохраняются какие-то симптомы, обязательно надо обследоваться, потому что у тех же болей в сердце могут быть другие причины.

Реабилитация у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесших COVID-19, сильно не отличается от других: правильное питание, дыхательная гимнастика, умеренная физическая нагрузка.

Акпай Сарыбаев

Это могут быть ходьба, бег трусцой, другие упражнения, главное, чтобы не было одышки и снижения насыщения крови кислородом, чрезмерного учащения сердцебиения (более чем на 50 процентов по сравнению с состоянием покоя) при физических нагрузках, а также падения или повышения кровяного давления, головокружения, слабости. Постепенно ее продолжительность можно увеличивать на 1-2 минуты каждые пять дней.

— Если вернуться от реабилитации к началу заболевания, можно ли распознать инсульт и инфаркт по первым признакам? Что делать в этом случае?

— Если идет речь о сердечном приступе, инфаркте, то, как правило, это сильная боль в груди, одышка, учащенное сердцебиение, иногда потеря сознания. При наличии хотя бы одного симптома необходимо немедленно вызвать скорую, принять полусидячее положение, не ходить, не двигаться. Если есть дома нитроглицерин, валокордин, то принять их (в домашней аптечке всегда должен быть нитроглицерин или изокет-спрей).

Один из главных признаков инсульта — внезапная асимметрия лица («перекашивается рот», затрудненная, неразборчивая речь, слабость в одной руке или ноге, на одной стороне тела).

Рекомендуется запомнить три основных приема распознавания симптомов инсульта: УЛЫБНИСЬ — ЗАГОВОРИ — ПОДНИМИ РУКИ.

Акпай Сарыбаев

Попросите человека улыбнуться. При инсульте улыбка получается «кривой», похожей на оскал, поскольку мышцы одной стороны лица слушаются гораздо хуже.

Заговорите с ним и попросите ответить на простой вопрос, например: «Как тебя зовут?» Обычно в момент мозговой катастрофы человек не может связно выговорить даже свое имя.

Предложите ему поднять обе руки одновременно. Как правило, с этим заданием больному справиться не удается, руки не могут подняться на один уровень, поскольку одна сторона тела слушается хуже и одну руку поднять не удается.

Необходимо сразу вызывать скорую, не двигаться, принять также полусидячее положение, покой, обеспечить доступ свежего воздуха (открыть окно, расстегнуть воротник, верхнюю одежду. Можно, если есть, дать глицин — одномоментно 10-12 таблеток (хорошо, если в домашней аптечке он будет всегда), чтобы успокоить нервную систему больного и улучшить мозговое кровообращение.

Источник: 24.kg