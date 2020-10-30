Верховный суд окончательно разрешил арендаторам ТЦ «Вефа» пользоваться помещением

В центре есть более 160 арендаторов. Здесь работают и кормят свои семьи свыше 1000 человек.

Верховный суд КР оставил в силе решение Бишкеского городского суда, который ранее разрешил арендаторам использовать помещение ТЦ «Вефа». Решение было принято 28 октября 2020 года.

— Мы удовлетворены решением Верховного суда. Ведь ранее Первомайский районный суд запретил арендаторам использовать помещение, что бросало тень на бизнес-центр в глазах партнеров, финансовых институтов, суд не подумал о последствиях, которые затрагивают права третьих лиц — арендаторов, работников и их семей. Люди пострадали от пандемии коронавируса, потеряли близких, подорвали свое здоровье, а им хотели запретить работать. Более 500 человек могло остаться на улице, — рассказала юрист ОсОО «Аруу Жылдыз» Людмила Горлова.

— В центре есть более 160 арендаторов. Здесь работают и кормят свои семьи свыше 1000 человек. Кто защитит наши права? Государство должно обо всем этом думать. Мы – индивидуальные предприниматели — платим налоги, пополняем государственный бюджет. Во время пандемии у меня умер муж. Я осталась одна с детьми. Мои дети студенты. Таких как я много. Мы просим государство защитить права простых граждан, как мы, и помочь нам, — заявила одна из арендаторов Шайыр Маманова

Напомним, ОсОО «Аруу Жылдыз», владеющая Торговым центром «Вефа», судится с АО «Озгюн Иншаат Таахют ве Тижарет» принадлежащей правительству Турции. 7 сентября Первомайский районный суд Бишкека запретил ОсОО «Аруу Жылдыз» использовать нежилые помещения, в том числе сдавать в аренду ТЦ «Вефа». Позже Бишкекский городской суд разрешил арендаторам пользоваться зданием.

Источник: elgezit.kg