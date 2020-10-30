Верховный суд окончательно разрешил арендаторам ТЦ «Вефа» пользоваться помещением

В центре есть более 160 арендаторов. Здесь работают и кормят свои семьи свыше 1000 человек.
Верховный суд КР оставил в силе решение Бишкеского городского суда, который ранее разрешил арендаторам использовать помещение ТЦ «Вефа». Решение было принято 28 октября 2020 года.
— Мы удовлетворены решением Верховного суда. Ведь ранее Первомайский районный суд запретил арендаторам использовать помещение, что бросало тень на бизнес-центр в глазах партнеров, финансовых институтов, суд не подумал о последствиях, которые затрагивают права третьих лиц — арендаторов, работников и их семей. Люди пострадали от пандемии коронавируса, потеряли близких, подорвали свое здоровье, а им хотели запретить работать. Более 500 человек могло остаться на улице, — рассказала юрист ОсОО «Аруу Жылдыз» Людмила Горлова.
— В центре есть более 160 арендаторов. Здесь работают и кормят свои семьи свыше 1000 человек. Кто защитит наши права? Государство должно обо всем этом думать. Мы – индивидуальные предприниматели — платим налоги, пополняем государственный бюджет. Во время пандемии у меня умер муж. Я осталась одна с детьми. Мои дети студенты. Таких как я много. Мы просим государство защитить права простых граждан, как мы, и помочь нам, — заявила одна из арендаторов Шайыр Маманова
Напомним, ОсОО «Аруу Жылдыз», владеющая Торговым центром «Вефа», судится с АО «Озгюн Иншаат Таахют ве Тижарет» принадлежащей правительству Турции. 7 сентября Первомайский районный суд Бишкека запретил ОсОО «Аруу Жылдыз» использовать нежилые помещения, в том числе сдавать в аренду ТЦ «Вефа». Позже Бишкекский городской суд разрешил арендаторам пользоваться зданием.
Источник: elgezit.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!