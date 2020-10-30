Возле Минздрава проходит митинг сотрудников Наркологической службы – фото

Возле здания Министерства здравоохранения 30 октября проходит митинг.

Как сообщает исполнительный директор ассоциации “Партнерская сеть” Айбар Султангазиев, вчера поступила информация, что Минздрав собирается расформировать Наркологическую службу, а их здание передать кожно-венерологическому диспансеру.

Источник: reporter.kg