Зачем глава ГКНБ Камчыбек Ташиев вылетел в Москву?

Председатель Госкомитета Нацбезопасности Камчыбек Ташиев накануне, 29 октября, вылетел в Москву.
Об этом стало известно из неофициальных источников.
Главы диаспор в России сообщили, что получили от Ташиева приглашение на встречу. Многие отметили, что за все время, впервые председатель ГКНБ проявил инициативу встретится с ними.
Цель встречи не уточнялась. Известно, что присутствующих попросили не снимать беседу на видео и не вести прямые эфиры в социальные сети.
Известно, что Камчыбек Ташиев в Москве готовится провести официальные встречи, но с кем именно не уточняется.
В пресс-службе ГКНБ VB.KG сообщили, что готовят официальное сообщение о визите Камчыбека Ташиева в Москву.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!