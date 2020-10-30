Зачем глава ГКНБ Камчыбек Ташиев вылетел в Москву?

Председатель Госкомитета Нацбезопасности Камчыбек Ташиев накануне, 29 октября, вылетел в Москву.

Об этом стало известно из неофициальных источников.

Главы диаспор в России сообщили, что получили от Ташиева приглашение на встречу. Многие отметили, что за все время, впервые председатель ГКНБ проявил инициативу встретится с ними.

Цель встречи не уточнялась. Известно, что присутствующих попросили не снимать беседу на видео и не вести прямые эфиры в социальные сети.

Известно, что Камчыбек Ташиев в Москве готовится провести официальные встречи, но с кем именно не уточняется.

В пресс-службе ГКНБ VB.KG сообщили, что готовят официальное сообщение о визите Камчыбека Ташиева в Москву.

Источник: vb.kg