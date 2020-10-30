Торага Канатбек Исаев будет участвовать в президентских выборах?

Слышали, что Канатбек Исаев попросил время, чтобы подумать.
Влиятельные политические силы собираются выдвинуть в президенты спикера Жогорку Кенеша Канатбека Исаева. Правда ли то, что аксакалы с севера и юга страны начали обсуждать этот вопрос? В общем, разговоры только усилились. Слышали, что Канатбек Исаев попросил время, чтобы подумать. В ближайшее время он озвучит свой ответ.
Источник: газета «Азия news» №32 от 29.10.2020 / стр. 5
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