АКС ГКНБ задержала чиновников Госветинспекции по подозрению в коррупции
Пресечена устойчивая коррупционная схема в Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР, сообщает пресс-служба ГКНБ.
По ее данным, установлено, что должностные лица Госинспекции в целях незаконного получения материальных или иных благ заключили заведомо невыгодные для государства контракты, где основным условием было извлечение теневых доходов за счет фиктивного повышения поголовья скота и искусственного завышения цен.
При этом использовалась коррупционная схема, которая ограничивала возможность участия посторонних компаний, что обеспечивала доступ к государственным закупкам только подконтрольным и аффилированным поставщикам.
В рамках досудебного производства выявлены факты закупок вакцин и биопрепаратов в особо крупных размерах без научно-экономического обоснования, что привело к их последующему списанию, а также незаконному продлению срока годности.
По итогам проведенного Счетной палатой аудита только по одному факту закупок вакцин от бруцеллеза для крупнорогатого скота выявлена сумма ущерба в размере 31 млн сомов.
В рамках расследуемого дела на основании ст.98 УПК КР задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР директор Госинспекции «Ж.К.Т.», начальник управления «А.М.Ж.», начальник отдела «Р.Ч.О.» и заведующей лабораторией «Ч.С.Б.».
Источник: Кабар
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