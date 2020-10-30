Эрлан Догдурбеков назначен гендиректором ЭлТР вместо Шайисты Шатмановой

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Садыр Жапаров.

Шайиста Шатманова освобождена от должности генерального директора государственной телерадиовещательной компании «ЭлТР». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Садыр Жапаров.

Другим распоряжением премьер-министр назначил гендиректором «ЭлТР» Эрлана Догдурбекова.

Источник: Элгезит