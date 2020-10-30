ЕЭК приняла новые версии таможенных документов

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила новую версию комплекта структур основных таможенных документов.
Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.
Отмечается, что речь идет о декларации на товары, транзитной декларации и их неотъемлемых частях — корректировке декларации на товары и декларация таможенной стоимости, а также новой версии структуры заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары. В решениях нашли отражение предстоящие изменения в порядках заполнения таможенных документов по вопросам прослеживаемости товаров, маркировки товаров средствами идентификации и лицевых счетов плательщиков.
«Принятые решения создают основу для внедрения в практику передовых информационных технологий. Это такие вопросы, как представление агрегированного кода по товарам, подлежащим маркировке, сокращение сведений при представлении информации о документах плательщика, являющегося иностранным лицом, а также предусмотрена возможность указания сведений о количестве товаров, подлежащих прослеживаемости. Эти нововведения обязательно отразятся на увеличении степени автоматизации операций, совершаемых таможенными органами, упрощении совершения таких операций и их прозрачности», — отметил член коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Олег Панкратов.
Решения вступят в силу 1 апреля 2021 года.
Источник: media-center.kg
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