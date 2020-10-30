В Питере возбудили уголовное дело по факту убийства кыргызстанца

Правоохранительными органами Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства гражданина Кыргызстана.

Об этом рассказали в посольстве КР в РФ, которое взяла на контроль расследование этого преступления.

Как сообщалось ранее, ранним утром 26 октября несколько жителей северной столицы РФ стали свидетелями жестокого избиения одним мужчиной другого. Все происходило возле ресторана, причем нападавший, которого пыталась остановить его спутница, наносил удары своей жертве битой. Затем эти двое погрузили избитого в багажник автомобиля Hyundai, и поспешили скрыться с места преступления.

Но далеко им уехать не удалось. Полицейские, которых вызвали очевидцы, остановили данное авто прямо на проезжей части проспекта. И, открыв багажник, обнаружили там бездыханное тело. В окровавленном салоне машины находились мужчина и женщина, как заявлено, в неадекватном состоянии и со следами ушибов.

Их доставили для разбирательства в отдел полиции, после чего мужчину задержали. Проверка показала, что серый Hyundai принадлежит 38-летнему уроженцу Красноярска. Погибшим оказался 35-летний водитель, который приехал в Петербург из Кыргызстана. Судя по всему, он арендовал этот автомобиль для подработки.

После получения сообщения о происшедшем с правоохранительными органами связалась канцелярия посольства КР в РФ в Петербурге. В ней сообщили, что, согласно информации, полученной из Следственного отдела по Красногвардейскому району Главного следственного управления по городу Санкт-Петербургу Следственного комитета РФ, погибшим является 35-летний гражданин Кыргызстана А.А.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. В рамках него проводятся все необходимые следственные мероприятия. В канцелярии пообещали дополнительно сообщить о принятых правоохранителями мерах. И проинформировали, что в настоящее время, решается вопрос по отправке тела погибшего в Кыргызскую Республику.

Источник: vb.kg