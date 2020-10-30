Почему подскочили цены на некоторые овощи? Ответ Минсельхоза

На рынках республики продаются овощи, выращенные в условиях закрытого грунта, сообщает Минсельхоз.
По данным ведомства, сектор кооперации и новых технологий сообщает о том, что в связи с наступлением прохладного периода осени на рынках республики начали продавать продукцию овощных культур, выращенных в закрытом грунте. Резкое понижение температуры воздуха в конце сентября и в начале октября текущего года привело к сокращению объемов продукции овощей, выращенных на открытом грунте, и к повышению цен на них. Особенно цены подскочили на такие овощи, как помидоры, огурцы, перец, баклажан, сохранились цены на прежнем уровне на картофель, лук, капусту и морковь.
В виде господдержки по линии ФСХ-8 на строительство теплиц по состоянию на 1 октября 2020 года со стороны ОАО Айыл Банка выданы льготные кредиты на сумму 11 млн 504 тыс. сомов и РСК Банка – 3 млн 760 тыс. сомов, а по линии российско-кыргызского Фонда развития - около 4 млн долларов США.
В результате чего по состоянию на 1 октября 2020 года по республике было построено 2 тыс. 574 разного типа теплиц, и которые в настоящее время успешно работают. Занимаемая площадь теплиц составляет 182,4 га.
В основном строительство теплиц и выращивание в них сельскохозяйственных культур активно проводится в долинных областях республики, таких как Ошская - 902 штуки, Джалал-Абадская - 847 штук, Баткенская – 359 штук и Чуйская - 345 штук, есть стремление фермеров и в горных областях Иссык-Кульской - 73 штук, Нарынской - 38 штук и Таласской областях - 10 штук.
Источник: Кабар
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