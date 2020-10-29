(Фото) По делу о распиле вагонов задержан начальник Управления грузовых перевозок «Кыргыз Темир Жолу

По данным пресс-службы ведомства, задержанному сегодня Первомайским районным судом города Бишкек будет избрана мера пресечения.
По подозрению в злоупотреблении полномочиями задержан начальник Управления грузовых перевозок и коммерческой работы ГП НК «Кыргыз Темир Жолу».
Как сообщает пресс-служба ГСБЭП КР, в ходе следствия установлено, что ответственные лица ГП НК «Кыргыз Темир Жолу» без разрешительных документов осуществили незаконный распил железнодорожных вагонов, тем самым нанесли государственному бюджету ущерб в значительном размере.
Отмечается, что указанные вагоны стоят на балансе государственного предприятия. Согласно Положению «О порядке списания основных средств, находящихся на балансе предприятий Кыргызской Республики», списание производится по согласованию с уполномоченным госорганом в лице Фонда по управлению госимуществом.
«Однако согласно официальному ответу Фонда по управлению госимуществом разрешение на списание упомянутых вагонов, обнаруженных в процессе распила, не выдавалось, следовательно, действия отдельных ответственных лиц ГП НК «Кыргыз Темир Жолу» незаконны и неправомерны», — отметили в ГСБЭП.
По данным пресс-службы ведомства, задержанному сегодня Первомайским районным судом города Бишкек будет избрана мера пресечения.
«В настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление причиненного ущерба, а также предотвращения дальнейшей растраты имущества указанного государственного предприятия», — подчеркнули в ГСБЭП.
Источник: Элгезит
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