Кайрат Осмоналиев, член ЦИК: «Акылбек Сариев в свое время нарушал этику, очернял ЦИК»

ЦИК не должен приостанавливать свою работу, особенно перед президентскими и парламентскими выборами.



— Член Центральной избирательной комиссии Атыр Абдрахматова добровольно освободила свое место и ее решение поддержал Жогорку Кенеш. Сообщается, что ее место займет бывший председатель ЦИК Акылбек Сариев. В последнее время звучит много критики, связанной с составом ЦИК, с председателем. Как нынешний состав комиссии ведет свою работу?

— Мы были избраны в 2016 году. 3 июля того года начали свою работу. Мы можем уйти только добровольно, нас не могут исключить фракции, которые нас выдвинули. 4 человек в ЦИК предложил президент, 4 пришли из оппозиции. Кандидата по своей квоте может предложить та фракция, которая выдвигала ушедшего человека. Атыр Абдрахматова пришла через фракцию «Республика – Ата Журт». По предложению упомянутой фракции будет утвержден новый член ЦИК. Акылбек Сариев был председателем ЦИК. Но в последнее время нарушит этику, очернял действующий состав ЦИК. Если он придет, мы будем с ним работать, но этот человек перегибал палку.

ЦИК не должен приостанавливать свою работу, особенно перед президентскими и парламентскими выборами. Будет неправильно отстранить от работы ЦИК, когда процесс в полном разгаре.

Источник: газета «Азия news» №32 от 29.10.2020 / стр. 8, gezitter.org/politic/92543/

