В Бишкеке проходит курултай: участники выступают за референдум

В Бишкеке проходит курултай за конституционную реформу.

Об этом 24.kg сообщил представитель "Кырк чоро" Замирбек Кочорбаев.

По его словам, организатором собрания выступило движение "Народный курултай".

"На повестке обсуждение текущей политико-общественной ситуации, стабилизация, референдум, через который предпалагается внести изменения в политическую систему, ввести институт курултая, переход на мажоритарную систему и сократить число депутататов парламента", - пояснил Замирбек Кочорбаев.

По его данным, на курултае нет ни одного лидера партий и известных политиков.

"Здесь собрались в основном общественные деятели, представители сферы культуры, гражданские активисты и представители из регионов", - добавил бывший лидер "Кырк чоро".

Источник - 24.kg

