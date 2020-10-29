В Бишкеке проходит курултай: участники выступают за референдум

В Бишкеке проходит курултай за конституционную реформу.
Об этом 24.kg сообщил представитель "Кырк чоро" Замирбек Кочорбаев.
По его словам, организатором собрания выступило движение "Народный курултай".
"На повестке обсуждение текущей политико-общественной ситуации, стабилизация, референдум, через который предпалагается внести изменения в политическую систему, ввести институт курултая, переход на мажоритарную систему и сократить число депутататов парламента", - пояснил Замирбек Кочорбаев.
По его данным, на курултае нет ни одного лидера партий и известных политиков.
"Здесь собрались в основном общественные деятели, представители сферы культуры, гражданские активисты и представители из регионов", - добавил бывший лидер "Кырк чоро".
Источник - 24.kg
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