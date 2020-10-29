ЦИК через систему «Тундук» проверит, есть ли судимость у кандидата в президенты. Об этом заявили на заседании комиссии.
Претендент также должен оформить согласие на проверку персональных данных. Оно необходимо, чтобы члены Центризбиркома могли выяснить, есть ли у кандидата иное гражданство. Все необходимые документы можно заполнить на портале «Электронный кандидат».
Подать заявки об участии в гонке претенденты должны до 14 ноября включительно. Все требуемые материалы, включая подписные листы, — до 6 декабря включительно.
Как сообщили 24.kg в избирательной комиссии, пока ни одного уведомления не поступило от желающих баллотироваться в президенты. Подавать можно с 25 октября.
Принятым Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов определят после конституционной реформы, но не позднее 1 июня 2021 года.
Указанный закон действует до завершения конституционной реформы.
Досрочные выборы президента назначили на 10 января 2021-го.
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