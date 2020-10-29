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Через час все наладим. Балбак Тулобаев о ситуации на ТЭЦ Бишкека

И. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев заявил, что аварию на ТЭЦ устранят в течение одного часа.

Он опубликовал видеообращение к горожанам на своей странице в Facebook.
 
По его словам, причин для паники нет.

«Уважаемые горожане, все нормально. Было замыкание на подстанции «Северэлектро», сработала защитная реакция, был выброс пара. Через час будет все нормально», — сказал Балбак Тулобаев.

Напомним, что сегодня примерно в 13.00 в столице произошло массовое отключение электричества. На территории ТЭЦ видны клубы пара. В Нацэнергохолдинге отметили, что в связи с системной аварией в высоковольтных сетях сработала защита энергетического оборудования на ТЭЦ. Это происходит для предотвращения дальнейшего распространения аварийной ситуации в энергосистеме.


     
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171278/ 

           

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