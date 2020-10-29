Через час все наладим. Балбак Тулобаев о ситуации на ТЭЦ Бишкека

И. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев заявил, что аварию на ТЭЦ устранят в течение одного часа.
Он опубликовал видеообращение к горожанам на своей странице в Facebook.
По его словам, причин для паники нет.
«Уважаемые горожане, все нормально. Было замыкание на подстанции «Северэлектро», сработала защитная реакция, был выброс пара. Через час будет все нормально», — сказал Балбак Тулобаев.
Напомним, что сегодня примерно в 13.00 в столице произошло массовое отключение электричества. На территории ТЭЦ видны клубы пара. В Нацэнергохолдинге отметили, что в связи с системной аварией в высоковольтных сетях сработала защита энергетического оборудования на ТЭЦ. Это происходит для предотвращения дальнейшего распространения аварийной ситуации в энергосистеме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171278/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!