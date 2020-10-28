АКС ГКНБ открыла странички в соцсетях для обращений граждан

ГКНБ отмечает, что анонимность гарантируется!
АКС ГКНБ КР с 28 октября открыла странички в мобильных приложениях WhatsApp, Telegram и Facebook для удобства граждан.
Как сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности, по данным приложениям граждане могут отправлять сообщения, аудио- и видеоматериалы по коррупционным проявлениям.
Граждане могут обращаться по WhatsApp номеру – 0501660020; Telegram номер – 0501660020; и в Facebook на профиль по ссылке - https://www.facebook.com/aks.gknb. А также на адрес электронной почты – Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
ГКНБ отмечает, что анонимность гарантируется!
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!