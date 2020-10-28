АКС ГКНБ открыла странички в соцсетях для обращений граждан

ГКНБ отмечает, что анонимность гарантируется!

АКС ГКНБ КР с 28 октября открыла странички в мобильных приложениях WhatsApp, Telegram и Facebook для удобства граждан.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности, по данным приложениям граждане могут отправлять сообщения, аудио- и видеоматериалы по коррупционным проявлениям.

Граждане могут обращаться по WhatsApp номеру – 0501660020; Telegram номер – 0501660020; и в Facebook на профиль по ссылке - https://www.facebook.com/aks.gknb. А также на адрес электронной почты – Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

ГКНБ отмечает, что анонимность гарантируется!

Источник: Кабар