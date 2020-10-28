ЖК не утвердил кандидатуру Аиды Исмаиловой на пост главы Минсоцтруда

Информацию о кандидате на пост министра представил первый вице-премьер-министр КР Артем Новиков.

На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 28 октября, депутаты рассмотрели и не одобрили кандидатуру Аиды Исмаиловой на должность министра труда и социального развития.

Информацию о кандидате на пост министра представил первый вице-премьер-министр КР Артем Новиков.

В ходе заседания депутаты Дастан Бекешев, Рада Туманбаева обратили особое внимание на деятельность А.Исмаиловой в качестве Вице-премьер-министра КР. Поднимались вопросы о предпринимаемых правительством КР мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе по оснащению и обеспечению медицинских учреждений всем необходимым, выплате соответствующих доплат медицинским работникам.

Депутаты Жыргалбек Турускулов и Умбеталы Кыдыралиев обозначили вопрос о подготовке соответствующих структур ко второй волне COVID-19, подчеркнув увеличение количества заболевших коронавирусом в республике. Депутат Бакыт Торобаев рекомендовал кандидату на пост министра вести четкую политику в сфере социальной защиты.

Напомним, что ранее эту должность занимал Улукбек Кочкоров.

Источник: Кабар