ЖК не утвердил кандидатуру Аиды Исмаиловой на пост главы Минсоцтруда

Информацию о кандидате на пост министра представил первый вице-премьер-министр КР Артем Новиков.
На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 28 октября, депутаты рассмотрели и не одобрили кандидатуру Аиды Исмаиловой на должность министра труда и социального развития.
Информацию о кандидате на пост министра представил первый вице-премьер-министр КР Артем Новиков.
В ходе заседания депутаты Дастан Бекешев, Рада Туманбаева обратили особое внимание на деятельность А.Исмаиловой в качестве Вице-премьер-министра КР. Поднимались вопросы о предпринимаемых правительством КР мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе по оснащению и обеспечению медицинских учреждений всем необходимым, выплате соответствующих доплат медицинским работникам.
Депутаты Жыргалбек Турускулов и Умбеталы Кыдыралиев обозначили вопрос о подготовке соответствующих структур ко второй волне COVID-19, подчеркнув увеличение количества заболевших коронавирусом в республике. Депутат Бакыт Торобаев рекомендовал кандидату на пост министра вести четкую политику в сфере социальной защиты.
Напомним, что ранее эту должность занимал Улукбек Кочкоров.
Источник: Кабар
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