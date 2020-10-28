Депутаты ЖК хотят выразить недоверие спикеру Канату Исаеву

Депутаты Жогорку Кенеша собирают подписи для выражения вотума недоверия спикеру Канатбеку Исаеву.

По словам депутата Сайдуллы Нышанова, около 80 депутатов согласились поставить подпись. Он отметил, что причиной выражения вотума недоверия является отказ Каната Исаева исполнять обязанности и.о. президента после отставки Сооронбая Жээнбекова.

Он также добавил, что спикером может стать Талант Мамытов.

Источник: Элгезит