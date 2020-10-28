(Фото) За взятку задержан замначальника ГУОБДД МВД – ГКНБ 

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к коррупционным проявлениям в системе МВД КР.
Аникоррупционной службой (АКС) Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР в ходе проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в органах государственной власти КР выявлена коррупционная схема по незаконному получению денежного вознаграждения руководством ГУОБДД МВД КР.
Как сообщает пресс-служба ГКНБ, 27 октября в результате совместных с СВР МВД КР проведенных следственно-оперативных мероприятий задержан заместитель начальника ГУОБДД МВД КР, подполковник милиции «С.Н.Р.». (С такими инициалами в ГУОБДД на посту замначальника числится Сатыбалдиев Нур Рысканович).
Установлено, что задержанный систематически получал денежные средства от кандидатов за положительное решение вопросов о трудоустройстве в УПСМ МВД КР и действующих сотрудников за продвижение по службе.
Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 325 (Получение взятки) УК КР. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к коррупционным проявлениям в системе МВД КР.
Источник: Кабар
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