(Фото) За взятку задержан замначальника ГУОБДД МВД – ГКНБ

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к коррупционным проявлениям в системе МВД КР.

Аникоррупционной службой (АКС) Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР в ходе проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в органах государственной власти КР выявлена коррупционная схема по незаконному получению денежного вознаграждения руководством ГУОБДД МВД КР.

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, 27 октября в результате совместных с СВР МВД КР проведенных следственно-оперативных мероприятий задержан заместитель начальника ГУОБДД МВД КР, подполковник милиции «С.Н.Р.». (С такими инициалами в ГУОБДД на посту замначальника числится Сатыбалдиев Нур Рысканович).

Установлено, что задержанный систематически получал денежные средства от кандидатов за положительное решение вопросов о трудоустройстве в УПСМ МВД КР и действующих сотрудников за продвижение по службе.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 325 (Получение взятки) УК КР. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к коррупционным проявлениям в системе МВД КР.

Источник: Кабар