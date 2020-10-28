Депутаты ЖК освободили члена ЦИК Атыру Абдрахматову от занимаемой должности

Атыра Абдрахматова ранее сама написала заявление об уходе с поста.

Депутаты Жогорку Кенеша освободили члена Центризбиркома Атыру Абдрахматову от занимаемой должности. Решение было принято сегодня на заседании парламента.

Атыра Абдрахматова ранее сама написала заявление об уходе с поста.

Источник: Кабар