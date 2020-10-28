Возле мэрии Бишкека проходит митинг в поддержку уволенных вице-мэров.

Возле мэрии Бишкека 28 октября проходит митинг в поддержку уволенных вице-мэров.

К участникам акции протеста вышел и.о. мэра Балбак Тулобаев.

Один из митингующих попросил Тулобаева не увольнять нужных людей.

«По каким критериям будете отбирать людей? Не ставьте своих родственников и знакомых, верим в вас», – сказали в пресс-службе.

Источник: reporter.kg