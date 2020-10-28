Садыр Жапаров уволил гендиректора СЭЗ «Бишкек»

Садыр Жапаров уволил гендиректора СЭЗ «Бишкек»

Дуйшен Ирсалиев освобожден от занимаемой должности генерального директора Свободной экономической зоны «Бишкек». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Садыр Жапаров.

Источник: reporter.kg