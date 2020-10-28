Медики уходят со слезами на глазах

Из-за низкой зарплаты медики бросают работу.

Об этом на своей страничке в Twitter’е пишет Егор Борисов, заведующий реанимационным отделением центра неотложной медицинский помощи. По его словам, в данное время появились 80 вакансий для медиков.

«Даже продолжающие работать медики начали говорить об уходе с работы. Вся проблема в зарплате. Мы все видим и понимаем сложившуюся ситуацию. Поэтому никто не верит, что зарплата повысится. Медики уходят со слезами на глазах. Они любят свою работу, но надо же что-то есть», — сказал Борисов.

Ранее глава правительства Садыр Жапаров заявлял, что до конца года дефицит бюджета превысит 30 млрд сомов и необходимо устранить дефицит. Министр иностранных дел Руслан Казакбаев в ходе поездки в Россию отметил, что к концу года дефицит бюджета достигнет 450 млн долларов.

Источник: Aryba.kg