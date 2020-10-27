28 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением.

Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1) Бишкек

9.00-14.30 — улицы Салиева, Западная;

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 30;

9.30-18.00 — улицы Кольцевая, Медерова, Юнусалиева, Бектенова;

9.30-17.00 — отрезки улиц Ак-Жолтой, Насыйкат, Мидина, Республиканская, жилмассивы «Ак-Босого» (улица Чуй, 20-24, 33-35), «Ак-Орго» (улицы Уркор, Кожожаш, Молдо Нияза);

9.30-15.00 — улицы Гоголя, 96, Куйбышева, 93;

10.00-17.30 — улица Боконбаева, 2;

13.00-17.00 — улицы Салиева, Парковая.

2) Чуйская область



Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Восток (улицы Совхозная, Ленина, Озерная, Заречная), Лебединовка (проспект Ленина, 1, «Городок энергетиков», 5-13), Степное (улицы Степная, Достук), Кашка-Суу, Ак-Тюз, Малиновка, Берлик (улицы Молодежная, Парковая), Гроздь (центральная часть).

Сокулукский РЭС

8.30-17.00 — села Комсомольское (улицы Набережная, Озерная), Фрунзе (улицы Набережная, Заречная, Новая, Западная), Военно-Антоновка (улицы Колхозная, Пионерская, Фрунзе, Первомайская), Студеческое (улицы Новосадовая, Артезианская, переулок Новосадовый), Сокулук (улицы Восточная, Первомайская, Ынтымак), Романовка (улицы Восточная, МТФ), Камышановка (улицы Фрунзе, Карасуйская, Западная, Белинского, Больничная, Чуйская, Школьная, Мира, Комсомольская, Молодежная, Пионерская, Спортивная, Восточная), Нижне-Чуйское (улицы Западная, Зеленая, Фрунзе, Саратовская, Чуйская, Аэродромная, Дачная, Киевская, Токтогула, Джамбульская, Тельмана, переулок Зеленый);

9.00-17.00 — села Джаны-Джер (микрорайон № 1, улицы Молодая Гвардия, Новая, Мичурина, Жукова, Жданова, Правда, Спортивная, Лесная, Больничная, Дзержинская, Северная, Апасова, Оторова, Шопокова, Бектоо, Садовая, Свободы, Строительная, Пионерская, Фрунзе, Зеленая балка, Школьная, переулки Лесной, Северный), Западное (улицы Молодая Гвардия, Парковая, Гасан Гусенова, Октября), Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Новая, Сурабалды, имени Крупской, Тоголок, Бира, Мира, Шамши, Майтан, Кашка-Суу, Сураналы, Ноорузбая, Кайназаровой, Шопокова);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Сары-Булак, Монолдор, Алексеевка (улица Буденного) Ак-Башат, Арал, Айдарбек;

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Северная, Луговая, Фрунзе), Беловодское (улица Октябрьская), Александровка (улица Луговая), Ак-Торпок (улица Центральная);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — город Кант (2-й микрорайон, 16-18, 18а, 21), села Киргшелк (улица Садовая), Туз (улица Тентишева), Котовское.

3Ошская область

9.00-18.00 — город Ош (улицы Айтматова, Тытовая, села Тээке, Кенеш айылдары, «218-й квартал»), сельские управы Кара-Кульджа, Керме-Тоо, Анаров, Корул, Нариман.

Источник: 24.kg