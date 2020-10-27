Мелис Турганбаев: Я не испытываю никакого давления со стороны нынешней власти

Экс-главу ГСИН не вызывали на допрос после митинга

Бывший председатель ГСИН Мелис Турганбаев, активно участвовавший в митинге после парламентских выборов, сейчас не подвергается никаким преследованиям со стороны следственных органов и нынешней власти. Об этом Vesti.kg заявил он сам.

-Для этого нет никаких оснований, - добавил Турганбаев. - А почему меня должны вызывать на допросы? Я не испытываю никакого давления со стороны нынешней власти.

Напомним, Мелис Турганбаев покинул пост главы ГСИН для участия в парламентской гонке в составе партии «Замандаш». Неудовлетворенный предварительными результатами голосования, генерал наряду с другими митингующими 5 октября вышел на площадь Ала-Тоо с требованием аннулировать итоги «нечестных» выборов.

— Даем властям два часа для отмены результатов и выполнения наших требований, в противном случае направимся в Белый дом, — сказал тогда Турганбаев, выступая на трибуне перед собравшимися.

Источник: vesti.kg