Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева сдала мандат

Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева сдала мандат.

Сегодня ЦИК рассмотрел ее заявление.

Уточняется, что на место Эльвиры Сурабалдиевой претендует Чинара Урумкалиева. Она работала в аппарате Жогорку Кенеша экспертом.

Вакантный мандат передан также новому депутат фракции «Республика — Ата Журт» Самату Исманову. О нем в открытых источниках информации нет. Известно только, что в списке партии «РАЖ», зарегистрированном в 2015 году, он значился под № 101.

Он пришел в Жогорку Кенеш вместо Курманкула Зулушева, занявшего пост генпрокурора.

Источник: 24.kg