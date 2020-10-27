Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева сдала мандат.
Сегодня ЦИК рассмотрел ее заявление.
Уточняется, что на место Эльвиры Сурабалдиевой претендует Чинара Урумкалиева. Она работала в аппарате Жогорку Кенеша экспертом.
Вакантный мандат передан также новому депутат фракции «Республика — Ата Журт» Самату Исманову. О нем в открытых источниках информации нет. Известно только, что в списке партии «РАЖ», зарегистрированном в 2015 году, он значился под № 101.
Он пришел в Жогорку Кенеш вместо Курманкула Зулушева, занявшего пост генпрокурора.
Источник: 24.kg
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